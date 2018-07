Leandro Damião nega pressão por contratação milionária

SANTOS - Contratação mais cara da história entre clubes do futebol brasileiro, Leandro Damião garantiu nesta quinta-feira que não sente pressão para corresponder ao valor do negócio. Vendido pelo Inter por cerca de R$ 41 milhões, o atacante disse estar pronto para vestir a camisa do Santos e ressaltou que evoluiu na carreira graças ao seu jeito simples.

"Estou tranquilo quanto a ser o mais caro. Qualquer jogador que veste a camisa do Santos sente a pressão e não é o valor do negócio que vai influenciar no meu jogo. Precisa ter tranquilidade para saber que dentro de campo você pode corresponder a todas as expectativas", disse o atacante, cuja contratação foi feita com ajuda financeira do fundo de investimentos Doyen Sports.

Criado na zona Sul de São Paulo, o jogador explicou que não se deslumbrou com a fama e o dinheiro e, por isso, não vai deixar o valor da transferência o desconcentrar e nem afetar o desempenho dentro de campo. Leandro Damião foi recebido com festa pela diretoria santista, que aposta nele também em campanhas para alavancar o programa de sócio-torcedor do clube.

O atacante de 24 anos admitiu ter feito uma temporada ruim em 2013 pelo Inter, quando sofreu com a sequência de lesões, problema que já se encarregou de tentar evitar no novo clube. "O Santos fez um projeto pra mim, na equipe medica e com os fisioterapeutas para diminuir o meu desgaste", explicou Leandro Damião.