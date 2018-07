Leandro Damião quer comemoração especial no Mundial

"Meu pai não vai poder nos acompanhar em Abu Dabi, mas o bigode vai comigo na mala e, se tiver oportunidade de jogar e marcar, espero homenageá-lo. Vou colocar perto do notebook, que é onde costumo matar um pouco da saudade de casa com fotos e onde revejo meus gols", declarou o jogador, que embarcou nesta quarta-feira, com o restante do grupo do Inter, para os Emirados Árabes Unidos.

A equipe brasileira estreia na próxima terça-feira no Mundial, diante do vencedor do jogo entre Mazembe, do Congo, e Pachuca, do México. Apesar da pouca tradição desses times, Leandro Damião afirmou que o Inter os estudou a fundo para não ser surpreendido. "Assistimos aos vídeos do Mazembe e do Pachuca e já sabemos como gostam de jogar", afirmou o atacante.

Ainda de acordo com o atacante, a comissão técnica do Inter também se preocupou em passar aos jogadores os costumes locais, para que eles se habituassem à cultura dos Emirados Árabes Unidos. "Também fomos orientados com relação ao que não deve se fazer fora de campo, devido a grande diferença cultural dos povos árabes. Gosto de tirar fotos dos lugares que visito, mas fui alertado para ter cuidado com o que for fotografar para que um ato inocente não seja considerado falta de respeito", concluiu Leandro Damião.