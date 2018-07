Leandro Damião se recupera e treina no Flamengo, mas não deve atuar na quarta

O atacante Leandro Damião foi a principal novidade do treino do Flamengo nesta segunda-feira. Na reapresentação após a suada vitória de domingo diante do Cruzeiro, o jogador se mostrou recuperado de contusão, treinou com bola e deve ficar à disposição do técnico Zé Ricardo.

Damião estava afastado por conta de um edema muscular na perna esquerda, sofrido na vitória sobre o Figueirense. Apesar de ter trabalhado com bola, o jogador deve ser poupado do confronto desta quarta-feira, diante do Palestino, em casa, pela Copa Sul-Americana.

Situação bem semelhante à do argentino Donatti. O zagueiro, ainda em busca de seu espaço no Flamengo, era desfalque por conta de um problema no joelho direito, mas se recuperou e trabalhou com bola nesta segunda. Assim como Damião, no entanto, ainda não deve atuar na quarta.

Como na partida do Chile, na qual venceu por 1 a 0, o Flamengo deve ir a campo nesta quarta com os reservas. Ao menos foi o que indicou Zé Ricardo nesta segunda, quando escalou a equipe com: Paulo Victor; Rodinei, Léo Duarte, Juan e Chiquinho; Ronaldo, Cuéllar e Alan Patrick; Marcelo Cirino, Fernandinho e Emerson.