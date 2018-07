Leandro Damião vê Santos mais equilibrado com Alison no time

SANTOS - Principal esperança de gols do Santos no segundo jogo da final do Campeonato Paulista, Leandro Damião afirmou nesta quinta-feira, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé, que o Santos deverá ter mais equilíbrio entre os seus setores do campo com a entrada do volante Alison no lugar do atacante Gabriel. A mudança foi promovida pelo técnico Oswaldo de Oliveira em coletivo na última quarta e deverá se confirmar neste domingo, contra o Ituano, às 16 horas, no Pacaembu.

"O Oswaldo conversa bastante, sabe bem o que o grupo tá precisando. Não vejo o Santos defensivo, o Cícero começou o campeonato dessa maneira, fazendo gols, nosso time fica bem perto do que estava jogando. Claro que atacávamos mais, mas tem o Alison, fica equilibrado", disse o atacante.

Para furar a forte marcação do Ituano, que acabou anulando o ataque santista no duelo de ida da final, no último domingo, Leandro Damião também apontou a jogada aérea como uma boa alternativa a ser explorada pela equipe.

"Em uma bola aérea podemos fazer o gol. A maioria dos centroavantes gosta de bola aérea, e temos o Cícero para esse jogo ainda, um belo cabeceador, espero que ele entre para atrapalharmos a zaga e fazermos o gol", reforçou.

Por ter sido derrotado por 1 a 0 no jogo de ida da decisão, o Santos precisará ganhar a partida de volta por pelo menos dois gols de diferença para ser campeão no tempo normal. Caso vença pela vantagem mínima, a disputa por pênaltis definirá o ganhador do título.