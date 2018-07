Leandro deve ser titular do Palmeiras na quarta-feira após gol

SÃO PAULO - O reserva Leandro foi o único atacante do Palmeiras a fazer gols nos últimos seis jogos - foram dois. E, depois de salvar o time mais uma vez (tinha dado a vitória contra o União Barbarense e agora empatou o jogo diante do São Caetano), o jovem deve ser a grande novidade do técnico Gilson Kleina para o duelo com o Botafogo, na quarta-feira, às 19h30, no Pacaembu, pela 13.ª rodada do Campeonato Paulista.

O treinador está irritado com a seca do setor ofensivo, apesar das oportunidades criadas e promete usar os próximos dois dias para encontrar soluções. Além da entrada de Leandro, ele ainda estuda adiantar Patrick Vieira e estrear o meia Rondinelly.

"Quarta-feira é um jogo importantíssimo e temos de ver o que vamos mudar para voltar as vitórias. Se tivemos um erro contra o São Caetano foi o time não ser finalizador. Serão dois dias para procurarmos melhorar, seja adiantando o Patrick, estreando o Rondinelli ou usando o Tiago Real", afirma Gilson Kleina.

De certo é que Vinicius e Kleber estão pressionados. O primeiro deles não marca faz sete jogos e o companheiro passou em branco nas cinco oportunidades que teve na equipe. Um sairá com certeza e até a dupla pode ser modificada.

Leandro já está de sobreaviso. "O Vinícius é da casa e seu erro parece diferente. Ele precisa de proteção. O Leandro não vem com esse peso, avançou muito e vamos pensar no que é melhor para o Palmeiras agora", discursa o treinador. "Ele já está preparando seu espaço para ser titular. Na verdade, após ter marcado contra o Barbarense, só não permaneceu no time porque veio uma série de jogos pela Libertadores e ele não pode disputar a competição (estava inscrito pelo Grêmio)."

Leandro ainda mantém os pés no chão sobre ser titular. Mesmo empatando o jogo diante do São Caetano, ele saiu chateado por ter desperdiçado outra chance. "Até empatei o jogo, mas, particularmente, não fui feliz em outros lances e vou trabalhar forte para melhorar", diz. Já Vinícius parece conformado em perder a vaga. "Ultimamente a gente só vem tendo esses castigos. Domina o jogo, perde muitas chances e acaba levando gol. Acontece."

MAIS ARMAÇÃO

Kleina também não quer queimar Wesley como armador. Vai fixá-lo como segundo volante e já adiantou que vai procurar alguém para fazer a função no lugar de Valdivia. "Ele faz muita falta, a perda nesse momento é muito grande. O Valdivia estava assumindo a responsabilidade de homem de criação, o nosso cabeça pensante. Ele enxerga onde outros não enxergam, trabalha num setor do campo, sai da marcação... Se for ver, temos jogadores com características de meia-atacante, como Tiago Real ou Patrick, ou Rondinelly, que não foi muito aproveitado no Grêmio, mas pode ter todas as condições aqui", apontou.