Leandro diz não temer disputa por vaga no ataque do Palmeiras

SÃO PAULO - Titular do Palmeiras em 2013, o atacante Leandro começa o ano do centenário do clube na reserva. O jogador ficará no banco na partida desta quinta-feira contra o Comercial, em Ribeirão Preto, pelo Campeonato Paulista, mas disse não temer a concorrência pela vaga de titular mesmo nesta temporada tão importante para a história da equipe.

Leandro deve entrar apenas no segundo tempo contra o Comercial, enquanto a dupla de ataque será formada por Alan Kardec e Serginho. "Todo jogador quer a titularidade e é lógico que quero voltar a jogar. Vou para o banco, mas reconheço o trabalho de quem está lá", disse. "A concorrência é normal no futebol. Tem que estar bem todos os dias para tentar não perder a vaga. Se eu continuar a fazer o que eu fazia ano passado, vou ajudar o time e terei espaço", completou.

No começo da temporada, o atacante teve uma negociação demorada para permanecer no Palmeiras, e embora tenha sido sondado como possibilidade de reforço por outros clubes, como o Santos, pesou a identificação com a equipe onde foi titular na campanha do título da Série B. "Eu fiquei bem tranquilo sobre minha renovação. Meu empresário me deixou a par da situação, falou para eu aproveitar as férias e confiar. Ninguém joga obrigado em um time e sempre quis ficar no Palmeiras", contou.