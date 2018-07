Leandro diz que Grêmio vai buscar vitória na Ressacada

"Conquistamos uma vantagem no primeiro confronto e podemos até perder, mas não vamos entrar em campo com esse pensamento. Temos que buscar a vitória desde o início da partida, respeitando sempre o adversário para não corrermos riscos", disse Leandro. "Acredito que o ataque pode ser a nossa melhor defesa."

Diante disso, Leandro também disse que é possível acabar com a invencibilidade do Avaí na Ressacada, onde o time catarinense não perde um jogo desde setembro. "Precisamos lembrar que o Avaí tem uma marca importante. Isso mostra que o jogo não vai ser fácil", avisou o atacante do Grêmio.