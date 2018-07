Leandro Donizete festeja reencontrar Dorival e promete 'pegada' na Libertadores

O Santos apresentou nesta quarta-feira aquele que tende a ser o principal reforço do clube para a temporada 2017. O volante Leandro Donizete chega não só para ser titular do meio-campo santista, mas para dar experiência e "pegada" ao time, que terá pela frente da Copa Libertadores.

"Já sei a forma de jogar Libertadores. Vou passar experiência para a molecada. É muito difícil, pegado, catimba. Espero ajudar muito eles no dia a dia. Santos tem poucos assim e Libertadores precisa de pegada, determinação, e eu tenho essas qualidades. Jogador vai querer brigar, cusparada, quero prepará-los bem, orientar, passar confiança", afirmou o volante.

Leandro Donizete vestiu a camisa 30 e chegou com o status de ter sido campeão da Libertadores em 2013 pelo Atlético Mineiro, seu último clube. O volante, de 34 anos, festejou um reencontro especial. Dorival Júnior foi o treinador que o viu na Ferroviária de Araraquara e o levou para o Coritiba, uma década atrás.

"É difícil sair da Ferroviária, uma equipe pequena. Dorival me buscou, apostou.Ninguém me conhecia, dei minha vida, agarrei oportunidade, joguei. Agradeço demais ao Dorival e vai ser um prazer jogar com ele novamente", comentou.

Apesar da idade avançada, Leandro Donizete assinou contrato de três anos com o Santos. Ele pretendia continuar no Atlético, mas exigia um vínculo mais longo do que o oferecido pelo time mineiro, de apenas um ano.