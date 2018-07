Leandro Donizete reclama de cansaço muscular

O técnico Levir Culpi ganhou um desfalque de última hora para o jogo contra o URT, neste domingo, às 16 horas, no Independência, pelo Campeonato Mineiro. O volante Leandro Donizete se queixou de cansaço muscular e será poupado. Josué deve ser o substituto.

As boas notícias no time mineiro são que o lateral Marcos Rocha e o atacante Lucas Pratto voltam à equipe recuperados de lesão. O elenco atleticano fez na manhã deste sábado o último treino antes da partida. Foi realizado um trabalho tático em campo reduzido, seguido de cobranças de falta. O Atlético-MG deve entrar em campo com Victor; Marcos Rocha, Edcarlos, Jemerson e Douglas Santos; Josué, Rafael Carioca e Cárdenas; Carlos, Lucas Pratto e Luan.

A equipe alvinegra está na quarta colocação do Estadual com 13 pontos, quatro a menos do que o líder Cruzeiro. Apesar de precisar da vitória para não perder o arquirrival de vista, a partida serve mais como preparação para o duelo de quarta-feira contra Independiente Santa Fé, em Bogotá, pela terceira rodada do Grupo 1 da Copa Libertadores.

Goleiros: Victor, Giovanni, Uilson.

Laterais: Douglas Santos, Patric, Eron, Marcos Rocha.

Zagueiros: Jemerson, Edcarlos, Tiago.

Volantes: Josué, Rafael Carioca, Eduardo, Danilo Pires.

Meias: Dodô, Cardenas, Maicosuel.

Atacantes: Cesinha, Luan, Carlos, André, Lucas Pratto.