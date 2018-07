Leandro Donizete sofre lesão muscular e desfalca o Atlético-MG

O Atlético Mineiro sofreu mais uma baixa no meio-de-campo para o duelo com o Botafogo, quinta-feira, no Mineirão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça, o clube confirmou que o volante Leandro Donizete sofreu uma lesão e já está vetado do confronto.

Antes de Leandro Donizete, o Atlético-MG havia perdido um outro volante para esse confronto. Rafael Carioca, que nem enfrentou o América Mineiro no último fim de semana, realizou exame de ressonância magnética que detectou um edema na coxa esquerda, o que o impedirá de entrar em campo novamente.

Já Leandro Donizete deixou o duelo com o América-MG reclamando de dores na coxa esquerda. E os exames de imagem feitos pelo jogador apontaram uma pequena lesão no músculo adutor. Assim, ele também está descartado do duelo com o Botafogo.

Com isso, Junior Urso continuará entre os titulares do Atlético-MG, mas o outro volante que vai jogar ainda está indefinido - o técnico Marcelo Oliveira deverá optar entre Eduardo e Lucas Candido. O treino desta terça-feira, porém, não deu indicações de quem será escalado, pois os jogadores realizaram apenas treinos físicos, com exceção dos goleiros, que treinaram em um dos campos da Cidade do Galo.

Confirmado, Junior Urso espera ajudar o Atlético-MG a conquistar a quarta vitória consecutiva e manter a ascensão no Brasileirão - o time está em oitavo lugar, com 16 pontos.

"Com essas três vitórias consecutivas, nos aproximamos lá de cima, conforme a gente havia planejado. Mas ainda falta o quarto jogo dessa sequência de partidas em casa. Então, falta o quarto ainda, que é o nosso desejo, nosso principal alvo", disse.

Outro ausência na escalação do Atlético-MG será o lateral-direito Marcos Rocha. Marcelo Oliveira vai escolher entre Carlos César e Patric e poderá indicar a sua escolha no treinamento desta quarta-feira, o último antes do duelo com o Botafogo, a partir das 15h30.