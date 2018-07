Leandro Donizete treina e é confirmado no Atlético-MG

Donizete virou preocupação para o técnico Cuca ao sofrer uma torção no tornozelo na segunda. Ele deixou o treino mais cedo e foi substituído por Serginho. Nesta terça, porém, o volante participou normalmente do recreativo.

A lista de convocados conta ainda com Diego Tardelli, que se recuperou de lesão sofrida no dia 3 de abril, em jogo contra o Arsenal de Sarandí, também pela Libertadores. O atacante já vinha treinando bem nos últimos dias e acabou sendo confirmado no treino de segunda.

Com exceção do meia Bernard, ainda machucado, Cuca mandará a campo o que tem de melhor no elenco atleticano. O time deve enfrentar o São Paulo, no Morumbi, com Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Réver e Richarlyson; Pierre, Leandro Donizete, Luan, Ronaldinho Gaúcho e Diego Tardelli; Jô.

Confira os 20 jogadores relacionados no Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Giovanni;

Laterais: Marcos Rocha, Richarlyson e Júnior César;

Zagueiros: Réver, Leonardo Silva e Gilberto Silva;

Volantes: Pierre, Leandro Donizete, Serginho e Rosinei;

Meia: Ronaldinho;

Atacantes: Diego Tardelli, Luan, Jô, Araújo, Alecsandro, Neto Berola e Guilherme.