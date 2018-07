Leandro Donizete volta a treinos físicos no Atlético-MG

BELO HORIZONTE - Depois de três meses afastado por conta de uma lesão, o volante Leandro Donizete está perto de voltar aos gramados no Atlético-MG. Ainda se recuperando de um problema muscular na coxa esquerda, o jogador retornou aos trabalhos físicos nesta segunda-feira e animou a comissão técnica.

Leandro Donizete tem sido desfalque do Atlético-MG desde a reta final da Libertadores. Ele passou por exames médicos que indicaram que a lesão em sua coxa já estava cicatrizada. Com isso, o volante está perto de fazer sua primeira partida desde o dia 12 de junho, quando atuou na derrota por 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Outro que pode voltar ao Atlético-MG nas próximas partidas é Gilberto Silva. O jogador ainda se recupera de uma artroscopia no joelho e correu em volta do gramado nesta segunda. O atacante Alecsandro, com uma lesão na coxa esquerda, também voltou aos treinos físicos.