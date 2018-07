Leandro e Léo Gago minimizam pressão no Palmeiras O volante Léo Gago e o atacante Leandro foram apresentados oficialmente nesta sexta-feira como novos reforços do Palmeiras. Ambos vieram do Grêmio, como parte da transação que levou o atacante Barcos ao clube gaúcho, e assinaram contrato por empréstimo até o final do ano. Mesmo cientes da responsabilidade de levar a equipe paulista de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, os jogadores minimizaram a pressão.