Leandro é relacionado e pode estrear no Palmeiras O atacante Leandro pode fazer a sua estreia pelo Palmeiras no clássico deste domingo contra o Corinthians, válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, que será disputado no Estádio do Pacaembu. Neste sábado, o nome do jogador foi incluído na lista de relacionados pelo técnico Gilson Kleina para o confronto.