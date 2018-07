Atacante Leandro está perto de trocar o Palmeiras pelo Santos

O presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, revelou ter recebido uma ligação do presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, autorizando uma negociação direta com o atacante Leandro. O camisa 38 palmeirense jogaria na equipe da Vila Belmiro por empréstimo até o fim da temporada.

O negócio ainda não está fechado, mas tem boas chances de se concretizar. A chegada de Leandro é um pedido do técnico Dorival Júnior, que trabalhou com o atleta no próprio Palmeiras, no ano passado. Leandro tem tido poucas oportunidades com o técnico Marcelo Oliveira e se mostrou disposto a trocar de clube com a esperança de que possa jogar mais vezes.

"Foi uma liberação para conversar direto. Eu não falaria com o Leandro sem antes conversar com o Palmeiras. Agora vamos negociar com o jogador e depois voltamos a falar com o Palmeiras", afirmou o presidente.

Para o ataque, o Santos conta com Ricardo Oliveira, Geuvânio, Gabriel, Neto Berola e Nilson. Para a próxima partida, domingo, contra o Joinville, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, Ricardo Oliveira está suspenso. Assim, Nilson deverá ser o titular.