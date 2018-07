Leandro estreia com gol e Palmeiras derrota o União Barbarense por 1 a 0

SÃO PAULO - Durante a semana, Leandro fez questão de divulgar uma foto de infância em que aparece com a camisa do Palmeiras, dizendo ser torcedor do clube desde criança. Neste domingo, o ex-gremista fez sua estreia com o uniforme alviverde e precisou de 12 minutos para marcar seu primeiro gol, o da vitória sobre o União Barbarense, por 1 a 0, no Pacaembu, pela nona rodada do Paulistão. A equipe da casa já estava com um jogador a menos em campo, uma vez que Marcelo Oliveira foi expulso.

O jogo marcou o retorno de Valdivia, que não atuava há três semanas. Com a vitória, o Palmeiras chegou a sete jogos sem perder, numa sequência de quatro vitórias em casa e três empates fora. Assim, foi a 16 pontos, assumindo o quarto lugar.

Agora o Palmeiras volta a campo na quinta-feira, no Paraguai, onde enfrenta o Libertad pela Libertadores. No próximo fim de semana a equipe não joga pelo estadual, uma vez que adiou para o dia 14 de março o confronto diante do Paulista. Assim, só joga de novo pelo Paulistão daqui a duas semanas, no clássico contra o São Paulo, no Morumbi.

Já o Barbarense, que não vence há um mês, acumulou seu sexto jogo sem resultados positivos (cinco derrotas, um empate). Por isso ocupa o antepenúltimo lugar, com cinco pontos. Seu próximo jogo é contra o Oeste, sexta, em Itápolis.

O JOGO

Mesmo com Valdivia à disposição, Gilson Kleina resolveu repetir o mesmo time que venceu o Sporting Cristal e empatou com o Corinthians, resultados que empolgaram a torcida. Tanto é que o Pacaembu recebeu bom público nesta tarde, de mais de 20 mil pessoas.

Apesar do entrosamento, o Palmeiras não fez um grande primeiro tempo. Tanto é que a primeira jogada de perigo foi só aos 18 minutos. Vinicius pegou a bola no campo de defesa, avançou pela esquerda, chegou à meia-lua e bateu rasteiro. Walter pegou com a ponta dos dedos.

Vinicius, porém, quase não recebia bolas e as jogadas mais perigosas eram dos volantes. O lance mais perigoso do primeiro tempo foi de Márcio Araújo. Aos 32, ele arriscou de média distância e a bola beliscou o pé da trave direita. O volante, porém, ainda perderia outra chance, aos 41. Souza fez lançamento longo, o goleiro se antecipou a Márcio Araújo, mas não segurou e soltou a bola no pé do palmeirense. Araújo demorou a decidir o que fazer e, mesmo com a gol vazio, acabou não finalizando.

O Barbarense não assustou na primeira etapa e só foi conseguir fazer isso na volta do intervalo, quando Alex Reinaldo bateu falta direto para o gol e quase encobriu Fernando Prass, mal posicionado.

Vendo que o meio-campo criava pouco, Gilson Kleina chamou Valdivia aos 10 minutos do segundo tempo. E com o chileno em campo o Palmeiras melhorou. Num dos primeiros toques na bola, o meia deixou Vinicius na cara de Walter, mas o atacante chutou em cima do goleiro. No rebote, Souza tentou de bicicleta, mas mandou na mão de Walter.

Exatamente quando o Palmeiras cresceu no jogo, Marcelo Oliveira fez falta em Bachin na entrada da área e, como já tinha amarelo, foi expulso. Kleina, porém, decidiu não recompor o time. Em seguida, trocou Vinicius por Leandro.

Com um jogador a menos pelo lado alviverde, o jogo ficou mais aberto. Bachin levou perigo ao receber nas costas da zaga, mas Prass saiu bem do gol. Aos 32, Caio, que havia acabado de entrar no lugar de Márcio Araújo, tentou de cabeça e exigiu linda defesa de Walter.

O gol saiu aos 36 minutos. Itaqui deu bobeira na saída de bola, Caio roubou e ela sobrou para Leandro. O estreante, esperto, cortou para o meio e chutou rasteiro, no canto direito, sem chances para Walter. A festa foi tanta do atacante, palmeirense desde criança, que ele jogou a camisa longe e foi comemorar com a torcida.

PALMEIRAS 1 X 0 UNIÃO BARBARENSE

PALMEIRAS - Fernando Prass; Weldinho, Maurício Ramos, Henrique e Marcelo Oliveira; Vison, Márcio Araújo (Caio), Souza e Wesley (Valdivia); Patrick Vieira e Vinicius (Leandro). Técnico - Gilson Kleina.

UNIÃO BARBARENSE - Walter; Alex Reinaldo, Juliano, Edson Borges e Guilherme Batata; Junior Goiano (Edilson Azul), Bruno Pires (Rafael Silva), Itaqui e Bachin; Cesinha e Caihame (Dairo). Técnico - Moisés Egert.

GOLS - Leandro, aos 36 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

CARTÕES AMARELOS - Leandro, Edilson Azul, Bruno Pires e Itaqui.

CARTÃO VERMELHO - Marcelo Oliveira.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

SEGUNDO TEMPO

48min - Árbitro apita e é fim de jogo no Pacaembu.

47min - Cartão amarelo para o União Barbarense: Juliano é punido por falta em Patrick Vieira.

46min - Mais de 20 mil torcedores vibram no Pacaembu.

45min - Palmeiras cobra escanteio, mas jogador cabeceia acima do gol de Walter.

44min - Juiz dá mais três minutos de jogo.

43min - Souza cobra falta de longe, toma muita distância da bola, chuta forte, mas bola passa longe por cima do gol adversário.

41min - União Barbarense sofre falta em ataque. Alex cobra falta, bola sobra e na rebatida Prass salva o gol palmeirense em lance de muito perigo.

40min - Bola sobra na área do Palmeiras, mas defesa faz o corte.

39min - Palmeiras tenta armar nova jogada com Henrique.

37min - Cartão amarelo para o Palmeiras: Leandro tira a camisa para comemorar o gol e é advertido.

36min - GOOOOOOOOOLLLLLL do Palmeiras!!! Leandro faz jogada individual, bate no canto do gol e Walter não consegue chegar.

36min - Cartão amarelo para o União Barbarense: Edílson Azul é punido por sequência de faltas em Valdívia.

35min - Times trocam posse de bola no meio de campo.

32min - Palmeiras cobra escanteio, Caio cabeceia no canto e Walter tem que se esticar para fazer a defesa.

31min - Alteração no Palmeiras: sai Márcio Araújo e entra Caio.

30min - Alteração no União Barbarense: sai Bruno Pires e entra Rafael Silva.

29min - Equipe do interior chega novamente em lance perigoso! Bachin domina no peito de cara para o gol, mas Prass defende.

29min - União Barbarense chega perto do gol, mas defesa tira lançamento.

28min - Cartão amarelo para o União Barbarense: Bruno Pires é punido por falta em Valdívia.

26min - Gilson Kleina invade o campo e é repreendido pelos árbitros.

25min - Valdívia recebe de Leandro, gira no meio de três, mas fica sem ter para quem tocar e acaba levando a falta.

24min - Alteração no Palmeiras: sai Vinícius, entra Leandro.

24min - Alteração no União Barbarense: sai Caihame e entra Dairo.

23min - Itachi cobra falta, mas juiz por cima do gol de Prass.

21min - Cartão vermelho para o Palmeiras! Marcelo Oliveira faz falta por trás e leva cartão amarelo. Como já havia recebido punição no primeiro tempo, acaba levando o vermelho e deixa o Palmeiras com um jogador a menos, no Pacaembu.

20min - Patrick Vieira pedala na área, mas adianta demais e perde a bola.

18min - Alteração no União Barbarense: Júnior Goiano sai e entra Edílson Azul.

17min - Outra grande oportunidade para o Palmeiras no Pacaembu. Vinícius dá outro grande chute no gol, mas Walter faz mais uma ótima defesa e se destaca pela sequência!

16min - Grande chance para o Palmeiras! Valdívia faz lançamento para Vinícius que chuta forte, mas Walter defende. No rebote, Souza tenta de bicileta, mas goleiro defende mais uma.

16min - Vinícius dribla dois, faz o lançamento, mas bola é desviada pela defesa do União Barbarense.

13min - Weldinho não consegue chegar na bola na área e acaba caído.

13min - Valdívia dá primeiro toque na bola, mas cruza errado e boa é desviada pela linha lateral.

12min - Alteração no Palmeiras: Wesley sai e entra Valdívia.

Outros jogos - Bragantino faz segundo gol e vai vencendo o Corinthians em casa: 2 a 1

10min - Valdívia se prepara para entrar em campo e torcedor comemora na torcida.

9min - Bachin rouba bola e tenta jogada, mas não consegue finalizar.

8min - Palmeiras erra na defesa, Alex recupera a bola, mas zagueiro corre atrás e consegue tirar a bola.

6min - Palmeiras tenta chegar, faz cruzamento, mas Juliano corta e União Barbarense sai em contra-ataque. Jogador pega mal e bola passa longe do gol.

Outros jogos - Pato marca para o Corinthians e empata com o Bragantino: 1 a 1

4min - Patrick Vieira fica caído depois que Alex cai por cima do jogador. Ele é atendido no gramado e se recupera.

Outros jogos - Bragantino abre o placar contra o Corinthians.

2min - Márcio Araújo de novo chuta por cobertura para o gol, mas goleiro faz ótima defesa e Palmeiras perde grande chance de gol.

0min - Recomeça o jogo entre Palmeiras e União Barbarense, no Pacaembu.

PRIMEIRO TEMPO

47min - Árbitro apita e termina o primeiro tempo no Pacaembu. Placar fica no 0 a 0. Palmeiras cria várias chances, teve maior posse de bola, mas União Barbarense segurou bem na defesa.

45min - Alex não domina e União Barbarense perde a bola.

43min - Palmeiras perde grande chande! Patrick Vieira fez jogada individual pela esquerda, cruza para área, a bola passa por Souza na frente do gol e sobra nas costas do zagueiro do União Barbarense.

41min - Márcio Araújo chega perto do gol, Walter não pega a bola e o gol fica vazio. Com Vinícius na bola, Palmeiras demora a tocar e defesa se recompõe dificultando o ataque.

41min - União Barbarense recupera a bola em erro de passe palmeirense e tenta chegar ao ataque.

39min - Volante Márcio Araújo chuta de primeiro para o gol, mas walter pega a bola.

38min - Souza recebe bom lançamento, tenta jogada individual, mas segura e perde o lance.

38min - União Barbarense tenta chegar ao ataque, mas bola é desviada pela linha lateral.

36min - União Barbarense cobra falta e goleiro dá um soco tirando a bola. Choque na grande área e é falta contra o Palmeiras.

35min - Cartão amarelo para o Palmeiras: Marcelo Oliveira atinge jogador do União Barbarense e é punido.

32min - Na trave!! Weldinho começa pela direita, chuta rasteiro no meio para Patrick Vieira que recua para Márcio Araújo. Volante quase marca, mas chuta na trave do gol adversário.

31min - União Barbarense tenta jogada rápida, mas Cesinha não chega e bola sai.

30min - Palmeiras cobra mais uma falta direto no gol e Walter defende.

29min - Vinícius começa a jogada pela direita, cruza para Patrick Vieira que chuta por cobertura, mas goleiro pega com facilidade.

28min - União Barbarense aperta a marcação e Palmeiras tenta armar jogada no meio de campo.

26min - Wesley na linha de fundo, cruza para Márcio Araújo, mas bola toca sem intenção no braço do zagueiro e goleiro pega. Palmeira pede pênalti, mas juiz não dá.

25min - Equipe médica do Palmeiras afirma que Henrique sofreu um corte na parte interna do nariz, mas que não precisará de dar pontos para conter o sangramento.

24min - União Barbarense sobra com a bola, Juliano faz levantamento para área, mas Cesinha está impedido.

23min - Souza cobra falta, mas Walter sai do gol e cai para defender.

22min - União Barbarense tenta pela direita, mas Palmeiras rouba a bola, puxa contra-ataque com Patrick Vieira que acaba recebendo falta.

20min - Palmeiras chega mais uma vez, cruza na área, mas Edson Borges corta e é escanteio.

18min - Vinícius faz arrancada em jogada individual e quase acerta o gol. Perde grande chance. Torcida grita muito no Pacaembu.

17min - União Barbarense cobra falta, mas defesa tira.

Outros jogos - Fluminense marca 1 a 0 sobre o Madureira, pela primeira fase do Campeonato Carioca.

15min - Palmeiras tem maior posse de bola, mas não consegue criar e definir. Times jogam muito fechados na defesa.

13min - Zagueiro deixa o campo para controlar sangramento no nariz.

12min - Jogo é paralisado para atendimento de Henrique no gramado, que sentiu dor após dividida com Caiheme.

11min - Vilson chuta fraco e Waler sai do gol com tranquilidade.

11min - União Barbarense chega com perigo e tenta tirar Marcelo Oliveira, mas defesa tira.

10min - Palmeiras domina o jogo e chega perto do gol, mas goleiro sai firme para tirar a bola.

9min - Palmeiras tenta chegar, mas juiz marca impedimento.

8min - Vinícius sofre falta de Juliano e árbitro manda seguir. Torcida reclama.

7min - Souza dribla e pede para Patrick inverter.

5min - Torcida ainda chega ao Pacaembu e palmeirenses cantam muito nas arquibancadas.

4min - Vilson puxa o ataque palmeirense e troca passes, mas o União Barbarense está recuado e dificulta chegar ao gol.

3min - Palmeiras segue no ataque e tenta armar jogada, mas juiz marca o impedimento.

2min - Palmeiras sofre falta e Souza cobra. Manda a bola direto para área e Walter sai do gol para defender.

1min - Torcida vai troca de passes do União Barbarense.

0min - Wesley dão domina e perde a bola.

0min - A bola começa a rolar no Pacaembu.

PRÉ JOGO

Grande torcida vibra com a entrada da equipe do Palmeiras em campo. Público ainda tenta entrar no Pacaembu.

