Leandro Euzébio aposta em malandragem de Muricy O Fluminense tem difícil duelo contra o líder Corinthians neste domingo, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. E para o zagueiro Leandro Euzébio, a malandragem do técnico Muricy Ramalho, sobretudo ao esconder a escalação da equipe, pode ser determinante no confronto.