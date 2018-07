Leandro Euzébio cobra dedicação no Fluminense O Fluminense não vence há cinco rodadas no Campeonato Brasileiro, mas ainda assim reassumiu a liderança após a derrota do Cruzeiro para o Atlético Mineiro, no final de semana. E para que a equipe carioca não volte a vacilar, o zagueiro Leandro Euzébio cobrou nesta terça-feira mais dedicação do elenco, sobretudo para o jogo contra o Grêmio, no Rio de Janeiro.