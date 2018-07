Leandro Euzébio pede ajuda da torcida para Fluminense reagir no Carioca

RIO - Depois da derrota para o Madureira na estreia do último sábado, o Fluminense vai em busca de recuperação na quinta-feira, quando enfrenta o Bonsucesso, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. E, para reagir, o time pede o apoio da sua torcida.

"O que mais peço é que torcida jogue do nosso lado. Temos um grupo forte e que vai sair dessa. Quero sempre a torcida do nosso lado. Não há coisa melhor do que isso", afirmou o zagueiro Leandro Euzébio, um dos titulares do técnico Renato Gaúcho no Fluminense.

Segundo o zagueiro, o treinador fará os ajustes necessários para que o Fluminense consiga dar a volta por cima já diante do Bonsucesso. "Se deu algo errado no último jogo, o Renato vai corrigir. E se a torcida ajudar, vamos ficar mais fortes", disse Leandro Euzébio.