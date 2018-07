Leandro Euzébio rebate críticas à defesa do Fluminense

"Fiquei chateado com a declaração de alguns jogadores do Grêmio em falarem que sabiam do ponto fraco do sistema defensivo do Fluminense e para mim isso é falta de ética. Todos sabem os pontos fracos dos adversários, mas não tocamos nesse assunto na imprensa. Acabou que o ponto fraco levou a melhor sobre os artilheiros do campeonato", afirmou o zagueiro, sem citar o nome dos atletas do Grêmio.

Para Leandro Euzébio, a vitória por 2 a 0 no Engenhão "calou a boca" dos rivais gremistas. Apesar da boa atuação na partida, o zagueiro quase complicou a situação do Fluminense quando o placar ainda estava em 1 a 0. Ele se chocou com o artilheiro Jonas dentro da área em um lance polêmico. Os jogadores do Grêmio reclamaram muito com o árbitro, que não marcou o pênalti.