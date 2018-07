Leandro Euzébio se livra de suspensão e pode jogar semi O zagueiro Leandro Euzébio saiu ileso do julgamento do TJD-RJ na tarde desta quinta-feira, no Rio, e está juridicamente livre para defender o Fluminense na semifinal da Taça Guanabara, no sábado, contra o Boavista, no Engenhão.