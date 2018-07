Leandro Euzébio treina nas férias para voltar bem ao Flu Titular do time do Fluminense que foi campeão brasileiro, o zagueiro Leandro Euzébio já descansou bastante nas três primeiras semanas de férias. Agora, ele promete começar a treinar diariamente para poder voltar em boa forma ao clube, cuja reapresentação do elenco está marcada para o dia 4 de janeiro.