Leandro faz exames nesta quinta e pode assinar com o Palmeiras

SÃO PAULO - Destaque da Série B do ano passado, o atacante Leandro se aproximou de um acerto com o Palmeiras e o acordo pode ser fechado nos próximos dias. O jogador foi comprado por um grupo de investidores e deverá ser repassado ao clube paulista.

Leandro estava até quarta-feira em Brasília, sua terra natal, esperando por uma definição. Nesta quinta-feira, ele vai para São Paulo, onde deve passar por exames médicos e definir os detalhes para acertar o novo contrato. A tendência é que a divergência de valores do salário que ele pede para que o clube oferece seja resolvido.

Falta também definir o tempo de contrato. Leandro quer quatro temporadas enquanto o Palmeiras espera acertar por cinco anos. Com tais pendências resolvidas, o jogador já deve se apresentar ao técnico Gilson Kleina e voltar cheio de moral para brigar por posição com Diogo e Rodolfo, contratados para atuar em sua posição, já que a diretoria não demonstrava acreditar em um acerto com o atleta.

Nesta quinta-feira, o Palmeiras deve oficializar a contratação do meia Marquinhos Gabriel, que estava no Bahia. Até o momento, o clube assinou contrato com cinco jogadores: o lateral-esquerdo William Matheus, o zagueiro Victorino, o volante França e os atacantes Rodolfo e Diogo.