Leandro ganha sombra de Diogo e pode perder posição no Palmeiras

SÃO PAULO - Artilheiro do Palmeiras no ano passado com 19 gols, Leandro não começou 2014 como esperava. Sem repetir as boas atuações de 2013 e suspenso da partida contra o Ituano, nesta quarta-feira, ele abre vaga para Diogo e corre risco de perder a sua condição de titular absoluto.

Mais do que a questão técnica, a falta de disciplina tem sido o maior problema do atacante, que no ano passado foi o atleta mais indisciplinado da Série B – foram três cartões vermelhos e nove amarelos. Apesar disso, o Palmeiras acertou a compra de 64% de seus direitos econômicos por R$ 8 milhões e renovou contrato por quatro anos.

Por outro lado, Diogo tem entrado bem. No clássico, por exemplo, no primeiro toque que deu na bola, acertou cruzamento na medida para o gol de Alan Kardec. Kleina já teve pelo menos três conversas com Leandro sobre seu comportamento e, aparentemente, não adiantou nada. O treinador pretende dar mais oportunidades a ele, mas uma boa atuação de Diogo amanhã poderá deixá-lo mais perto de ganhar um lugar no time.

Taticamente, pouca coisa muda com a entrada de Diogo. Ele pode atuar pelas pontas e marcando os laterais, como faz Leandro. "Se o Gilson precisar, posso fazer a função sem problemas já que joguei assim na Portuguesa,"