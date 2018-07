Leandro garante que não há 'sacanagem' no Palmeiras

"Posso garantir uma coisa: aqui não tem sacanagem. Essa é uma gíria do futebol, e posso garantir que não tem sacanagem. Esse grupo é comprometido, não quer cair jamais", comentou o lateral, que estreou contra o Coritiba e não saiu mais do time, colocando Juninho no banco.

Na análise dele, os detalhes têm tirado vitórias importantes do Palmeiras. "Temos demonstrado vontade, superação, mas às vezes isso não é o ideal. É preciso um algo a mais. Às vezes, pecamos em alguns detalhes que custam a vitória. Estamos bem no jogo, mas ficamos em desvantagem e aí bate uma pressão. Soubemos controlar isso em muitos jogos e precisamos fazer isso nesses cinco jogos que faltam."

Em entrevista ao site oficial do Palmeiras, Leandro também seguiu o discurso padrão do clube alviverde: reclamou do fatídico lance do gol de mão de Barcos contra o Inter. "Se é para questionar a bola na mão, por que não questionam o pênalti em cima do Barcos? Foi muito claro. E ninguém aqui está falando que não foi mão. Nossa reclamação é com a ordem que veio de fora. Se é assim, tem que ser geral para todos os lances, inclusive para o pênalti que o Barcos sofreu antes de colocar a mão na bola", cobrou Leandro.