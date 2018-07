Leandro Guerreira destaca força dos jovens do Cruzeiro

"Os meninos, como a gente brinca nos treinos, parece que eles estão de moto! Porque os meninos estão acelerando forte. Aceleram muito e, se deixar, eles passam na frente da gente mesmo, pois estão com força total. Isso não é por acaso. A gente sabe que o Cruzeiro tem uma base excelente, uma estrutura enorme para a garotada que está subindo. No Brasil, dá para contar nos dedos o clube que tem uma estrutura como a do Cruzeiro. Então, os meninos sobem com força, com potencial, para nos ajudar e, se deixar, tomam a frente. É importante ter essa garotada, mesclar experiência e juventude", disse.

Aos 34 anos, Leandro Guerreiro é um do jogadores mais experientes do elenco do Cruzeiro e acompanha de perto a ascensão das promessas do clube. Ele explicou como faz para aproveitar as virtudes dos jovens companheiros e também conseguir acompanhá-los.

"Acho que é a experiência e o toque de bola. E lançar para esses meninos correr. Força e correria eles têm. São jogadores que estão subindo, que têm boa técnica também, e que, às vezes, estão entrando nos jogos, nos ajudando e decidindo. Como é o caso do Elber, um menino que quando entra faz gol... Os garotos estão buscando o espaço deles e, com certeza, vão dar muitas alegrias com a camisa do Cruzeiro", disse.

Com 16 pontos, o Cruzeiro lidera o Campeonato Mineiro e volta a entrar em campo neste domingo, quando vai receber a Caldense, às 16 horas, no Mineirão, pela sétima rodada do torneio.