Leandro Guerreiro celebra possível chance no Cruzeiro Titular do Cruzeiro na vitória por 3 a 0 sobre o Estudiantes, na última rodada da primeira fase da Libertadores, o volante Leandro Guerreiro deve ter nova chance diante do Once Caldas, na Colômbia, nesta quarta, pela primeira partida das oitavas de final. Ele comemorou a possibilidade de se manter na equipe.