Leandro Guerreiro pede Botafogo atento na marcação

O Botafogo precisa de um triunfo sobre o Internacional, no domingo, para não se distanciar da briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Mas, apesar da equipe carioca jogar em casa, o volante Leandro Guerreiro minimizou a necessidade de buscar o gol. Para ele, o mais importante será a atenção na marcação.

"Time que quer ganhar precisa pensar também na marcação. Necessitamos da vitória, precisamos entrar 100% ligados para não sermos surpreendidos", afirmou o volante, acrescentando que o jogo será difícil mesmo que o adversário escale um time reserva. "Independentemente da escalação, é o Internacional, um clube grande e respeitado".

Preocupado com a reta decisiva do Campeonato Brasileiro, Leandro Guerreiro avaliou que o empenho dos jogadores será determinante. "Se puder, temos que dar mais de 100%. Nessa reta final, é isso o que decide os jogos. Se entrarmos ligados e preparados, vamos sair vitoriosos", comentou.

O Botafogo está na quinta colocação do Brasileirão com 56 pontos, os mesmos do Atlético Paranaense, que hoje garantiria vaga na Libertadores.