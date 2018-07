Leandro Guerreiro substitui Montillo contra Estudiantes

O time mineiro precisa apenas do empate para garantir a liderança do grupo e, com essa mudança, ganha em poder de marcação. Além disso, o técnico Cuca pode mudar o esquema 4-4-2 para o 3-5-2 durante a partida, com Guerreiro recuando para ajudar a defesa. Com a vitória, no entanto, o Cruzeiro garante a primeira colocação geral da competição.

"A gente sabe que a rivalidade com o Estudiantes vai crescendo a cada ano. Os motivos a gente sabe, a decisão que o Cruzeiro teve na Libertadores (em 2009, quando o clube brasileiro ficou com o vice-campeonato). Teve também o último jogo que fizemos contra eles, quando ganhamos de 5 a 0. Vai ser um jogo difícil, eles estão mordidos e vão vir com tudo para tentar ganhar da gente. Mas estamos preparados, acima de tudo, para fazer um bom jogo e voltar da Argentina com a primeira colocação geral", declarou o volante Leandro Guerreiro.

O jogador ainda afirmou que a boa fase vivida pela equipe no torneio continental não será lembrada pelo torcedor se o título não vier. "Sabemos que estamos em um momento muito bom nesses primeiros meses do ano, mas sabemos que, se a gente não conseguir os títulos, tudo que fizemos até aqui não vai valer de nada", apontou.

Com a entrada de Leandro Guerreiro, a escalação do Cruzeiro para enfrentar o Estudiantes, em La Plata, nesta quarta deverá ser a seguinte: Fábio; Pablo, Gil, Victorino e Gilberto; Marquinhos Paraná, Henrique, Leandro Guerreiro e Roger; Thiago Ribeiro e Wallyson.