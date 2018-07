Leandro Guerreiro vê disputa aberta por vaga no Cruzeiro O Cruzeiro promoveu várias mudanças na lista de volantes do elenco para a próxima temporada, com a saída de jogadores como Fabrício, Marquinhos Paraná e Charles - em compensação, foram contratados Rudnei (ex-Ceará), Amaral (América-MG) e o colombiano Diego Arias (ex-PAOK). Por isso, o volante Leandro Guerreiro, um dos remanescentes do grupo do ano passado, acredita que a disputa está aberta por uma vaga no time titular.