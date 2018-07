Leandro lamenta contusão em 'má hora' no Palmeiras

Um edema ósseo no pé esquerdo vai tirar o atacante Leandro do time do Palmeiras por tempo indeterminado. Existe a possibilidade, inclusive, dele nem jogar mais nesta temporada. Certo mesmo é que ele é desfalque no jogo contra o Atlético Mineiro, neste sábado, no estádio do Pacaembu. O jogador lamenta não pode colaborar com a equipe na reta final do Campeonato Brasileiro.

"Fico muito triste por isso ter acontecido agora, em um momento em que o Palmeiras precisa de todos para se livrar de vez do rebaixamento. Enquanto estiver fora, ficarei na torcida pelos companheiros e sei que eles vão lutar ao máximo para conseguirmos o nosso objetivo. Agora, só me resta descansar, como os médicos pediram, e o quanto antes poder voltar a treinar para ajudar", disse o atacante, em entrevista ao site do Palmeiras.

O jogador contou que estava atuando com dores já algumas rodadas, mas chegou um momento em que ele não conseguia mais suportar a situação. "Já tinha um tempo que esta dor às vezes me incomodava, mas dava para continuar treinando. Na semana passada, aumentou a dor e conversamos com os médicos, que decidiram fazer um exame. Infelizmente detectaram esse edema no osso e ficarei um tempo fora. É algo incomum para mim, já que tive poucas lesões na minha carreira. Vou torcer muito pelos meus companheiros", completou.

Na prática, Leandro não será um desfalque tão sentido pelo técnico Dorival Júnior. Desde a sua chegada, o atacante tem tido poucas oportunidades e quando joga, não vai bem. A sua última atuação foi contra o Santos, na derrota por 3 a 1. Ele entrou no intervalo da partida.

Leandro atuou 35 vezes (27 como titular) com a camisa do Palmeiras nesta temporada e marcou quatro gols. Além do atacante, outros desfalques do Palmeiras diante do Atlético são o volante Wesley, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e os machucados Wellington, Thiago Martins e Eguren. Cristaldo se recupera de uma torção no tornozelo e ainda é dúvida.