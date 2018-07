Leandro marca contra ex-clube e Palmeiras só empata com o Coritiba

A festa era para ser de Cristaldo, que voltou ao time após três meses e marcou um gol, mas um chute nos últimos minutos feito por um outro velho conhecido do palmeirense, o atacante Leandro, evitou a vitória do Palmeiras, que deixou o Couto Pereira com um empate por 2 a 2 com o Coritiba, além de uma amarga liderança no Campeonato Brasileiro.

O resultado fez com que o Palmeiras chegasse aos 16 pontos, mesma pontuação do Inter, mas fica à frente pelo saldo de gols (sete contra cinco). O time gaúcho joga nesta quinta-feira, em casa, contra o Atlético-MG. O gol no minuto final não poderia ter sido mais sofrido para o palmeirense. Além de deixar escapar uma vitória fora de casa que estava nas mãos, ainda viu Leandro, que saiu pela porta dos fundos do clube, marcar um belo gol em chute de fora da área e estragar a festa do clube com quem ainda tem contrato.

O roteiro do jogo estava perfeito para os palmeirenses. Aos seis minutos, Thiago Santos lançou, Juninho se atrapalhou e deixou Róger Guedes livre para entrar na área e encher o pé, sem chances para o goleiro. Na comemoração, os jogadores imitaram a careta de Lela, pai do atacante Alecsandro, para não esquecer do companheiro suspenso.

Saiu nesta quarta a contraprova do exame antidoping e foi confirmado que ele usou uma substância proibida, por isso, está suspenso preventivamente por 30 dias, até que seja julgado pelo STJD. Aos 19, o velho problema de falha de posicionamento da defesa em bolas paradas apareceu. João Paulo aproveitou e, sozinho, cabeceou após cobrança de falta para o meio da área.

No segundo tempo, Cuca colocou Cristaldo no lugar de Rafael Marques, para ter alguém mais enfiado na área. E aos 23, Moisés cobrou lateral, Vitor Hugo desviou e lá estava Cristaldo para se jogar na bola e marcar de cabeça o gol do argentino, que não atuava desde o dia 9 de março, na derrota por 2 a 1 para o Nacional-URU, jogo em que Marcelo Oliveira foi demitido. Ou seja, ele estreou sob o comando de Cuca só nesta partida.

Cristaldo estava de malas prontas para partir e resolveu ficar. O gol seria a consagração de um argentino querido pelos torcedores. Mas a noite acabou sendo de redenção para quem o palmeirense não quer ver nem pintado de ouro. Aos 49, após o jogo ficar parado por causa de sinalizadores acesos pela torcida do Palmeiras, Leandro acertou uma bomba e estragou a festa alviverde.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 X 2 PALMEIRAS

GOLS - Róger Guedes, aos 6; João Paulo, aos 19 do 1ºT; Cristaldo aos 23; Leandro, aos 49 do 2º Tempo.

CORITIBA (4-4-2) - Wilson; Dodô, Luccas Claro, Rafael Marques e Juninho; Edinho (Leandro), João Paulo, Ruy e Felipe Amorim (Ortega); Vinícius (Evandro) e Kleber. Técnico: Pachequinho.

PALMEIRAS (4-3-3) - Fernando Prass; Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos (Cleiton Xavier), Tchê Tchê e Moisés; Róger Guedes (Edu Dracena), Rafael Marques (Cristaldo) e Gabriel Jesus. Técnico: Cuca.

JUIZ - Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS - Thiago Santos, Thiago Martins, Ruy, Edinho, Luccas Claro, Gabriel Jesus e Juninho.

PÚBLICO - 12.794 pagantes.

RENDA - R$ 376.990,00.

LOCAL - Couto Pereira, em Curitiba.