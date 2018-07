Leandro nega incômodo com jejum de gols no Palmeiras

SÃO PAULO - O atacante Leandro, do Palmeiras, afirmou nesta quarta-feira que não está preocupado com o jejum de cinco jogos sem marcar gols pelo time. Titular absoluto do técnico Gilson Kleina, o jogador teve atuação discreta na partida desta terça-feira contra o Joinville, fora de casa, vencida pela equipe paulista por 1 a 0, pela 15ª rodada da Série B.

"Se o Palmeiras está ganhando, não preciso ficar preocupado", disse o atacante durante o desembarque do elenco no Aeroporto de Congonhas. "É só questão de tempo e isso não influencia o meu desempenho", afirmou.

Leandro chegou neste ano ao clube e marcou dez gols. No Campeonato Paulista foi o artilheiro do time com seis gols e o atacante aposta que a parceria com Alan Kardec, que cumpriu suspensão conta o Joinville, vai render ainda mais bons resultados ao clube.

O resultado positivo trazido de Santa Catarina garantiu ao Palmeiras a décima partida consecutiva sem derrota. Após a vitória, a comissão técnica decidiu cancelar o treinamento que seria realizado na tarde desta quarta-feira e deu folga para os jogadores. O elenco volta a se reunir na próxima quinta-feira e dois dias depois recebe o Paysandu, no Pacaembu. A grande dúvida é a escalação do meia Valdivia, que deve ser avaliado na sexta-feira para examinar a gravidade da lesão na coxa direita.