Leandro Pereira brilha e Palmeiras vence jogo-treino contra a Lusa

O elenco do Palmeiras se reapresentou na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol, após a vitória por 2 a 0 sobre o Penapolense, no último domingo, pelo Campeonato Paulista. Enquanto os titulares ficaram na academia, os reservas foram para o campo e derrotaram os reservas da Portuguesa por 3 a 1, com Leandro Pereira, Gabriel Jesus e Aranha como destaques.

Leandro Pereira foi o autor dos três gols do time alviverde. Aranha, que entrou durante o primeiro tempo, realizou grandes defesas e mais uma vez o garoto Gabriel Jesus se destacou, dando chapéus, dribles desconcertantes e uma assistência.

O Palmeiras entrou em campo com Jailson; João Pedro, Jackson, Nathan e Victor Luis; Amaral e Arouca; Maikon Leite, Cleiton Xavier e Rafael Marques; Leandro Pereira. O time alviverde abriu o placar com Leandro Pereira, e pouco depois Aranha entrou no lugar de Jailson.