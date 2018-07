Leandro Pereira fica emocionado com gol que ajudou o Palmeiras a vencer

Autor do gol que furou o bloqueio defensivo do Coritiba no começo do segundo tempo e abriu o caminho da vitória do Palmeiras, neste sábado, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, o atacante Leandro Pereira ficou bastante emocionado por encerrar o jejum. Desde que voltou ao clube, em junho, após defender o Brugge (Bélgica) por empréstimo, ele não havia feito gol.

"Fico emocionado porque fazia muito tempo que eu não marcava, estava ansioso. Foi em um jogo importante. Foi o primeiro gol depois da minha volta e em um jogo importante como esse", comemorou o jogador, que entrou no intervalo no lugar de Erik e mudou o destino da partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

O resultado manteve o Palmeiras na liderança, com 54 pontos. Agora, Leandro Pereira sonha em conseguir uma vaga na equipe titular. Na próxima partida, contra o Santa Cruz, na segunda-feira, dia 3 de outubro, no Recife, o técnico Cuca não poderá contar com Dudu, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática.

"Espero que aos poucos eu possa me firmar e ajudar o time. A gente conversa muito nos treinamentos, todo mundo quer jogar, muitos concorrentes de qualidade. Quem entra dá conta do recado", afirmou Leandro Pereira. "Na sequência agora temos jogos mais difíceis nessa busca pelo título", completou.

Depois do Santa Cruz, no Recife, o Palmeiras enfrenta o lanterna América-MG, em Belo Horizonte, Cruzeiro, em Araraquara (SP), e Figueirense, em Florianópolis.