Leandro Pereira se destaca em treino de finalizações no Palmeiras Definitivamente, o atacante Leandro Pereira vive um dos melhores momentos de sua carreira. Além de marcar gols durante as partidas do Palmeiras, o jogador tem se destacado também nos treinamentos realizados na Academia de Futebol. Nesta quarta-feira, ele foi um dos destaques do trabalho técnico comandado pelo técnico Marcelo Oliveira.