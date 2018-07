Leandro se recupera bem e pode reforçar o Palmeiras em abril

O atacante Leandro foi a novidade no treino do Palmeiras nesta quarta-feira. Ele se recupera de uma cirurgia em decorrência de uma fratura por stress no pé esquerdo e esteve presente no treinamento para acompanhar a atividade dos companheiros, já que ele ainda está na fase de fisioterapia para se recuperar o mais rápido possível.

A previsão é que ele retorne ao time em abril e pode até ser inscrito para as quartas de final do Campeonato Paulista. O Palmeiras pode fazer até quatro mudanças em relação a lista dos 28 atletas inscritos no estadual. Leandro, inclusive, ficou concentrado com os companheiros em um hotel em São Paulo, já que os atletas iriam treinar em dois períodos nesta quarta-feira.

Na semana passada, Leandro fez exames para saber como estava a recuperação e as notícias foram positivas. O atacante foi artilheiro do Palmeiras em 2013, mas não teve um 2014 de muito sucesso. Quando retornar de lesão, verá um Palmeiras bem diferente e com muito mais opções em seu setor.

Leandro terá que disputar posição com Leandro Pereira, Rafael Marques, Cristaldo, Dudu, Maikon Leite e Gabriel Jesus. E ainda tem Kelvin e Mouche que também estão se recuperando de lesão e devem voltar depois do atacante.

No fim do ano passado, antes da cirurgia, Leandro chegou a ser cogitado fora do clube. O Vasco manifestou interesse em seu empréstimo e mesmo quando ele retornar ao time, não é certo que ficará, justamente pela grande concorrência.