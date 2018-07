Leandro se vê atrás em briga no ataque do Palmeiras

SÃO PAULO - Autor do gol na vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre o União Barbarense, no último domingo, pelo Campeonato Paulista, o atacante Leandro lamenta o fato de não ter sido inscrito pela equipe na Copa Libertadores. Ele foi cedido ao clube pelo Grêmio, que o tinha incluído na relação para a fase preliminar, o que o impede de defender o time paulista no torneio continental. Assim, ele acredita que essa ausência pode atrapalhá-lo na disputa por uma vaga na equipe.

"Fico chateado, mas eu vou apoiar os meus companheiros. A Libertadores é uma competição de grande expressão e quando você atua nela, você tem muito mais chances de se manter no time titular. Mas nada me atrapalha na busca por uma vaga entre os 11. Vou jogar o Campeonato Paulista e trabalhar bastante para conquistar o meu espaço", disse o jogador, que marcou o primeiro gol logo em sua estreia pela nova equipe.

Palmeirense confesso, ele revelou que a camisa usada contra o Barbarense foi guardada para o seu pai. "Ele (pai) ficou bastante feliz, até me pediu para eu separar a camisa para ele guardar. Eu já falei que é dele. Tem que ser, senão a ''casa cai''. Graças a Deus, deu tudo certo. Era um sonho dele, ele até me mandou uma mensagem falando sobre isso", explicou o jogador.

Além de Leandro, o volante Léo Gago e o meia Rondinelly também estão fora do jogo de quinta com o Libertad, no Paraguai, pela segunda rodada do Grupo 2 da Libertadores. O único que poderá ser inscrito pelo Palmeiras caso o time avance para às oitavas de final, é Rondinelly, já que ele não chegou a constar na lista dos 25 atletas enviadas para a Conmebol pelo time gaúcho para a fase preliminar da Libertadores.