Leandro sofre corte na perna e desfalca o Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras terá mais um desfalque no jogo deste domingo com o Botafogo, em Ribeirão Preto, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O atacante Leandro sofreu um corte na perna durante o treinamento da manhã deste sábado na Academia de Futebol e foi vetado para o confronto.

Leandro é apenas o mais novo problema do setor ofensivo do Palmeiras para o jogo em Ribeirão Preto, o que levou o técnico Gilson Kleina a incluir o jovem atacante Miguel na lista de 19 jogadores relacionados.

Além dele, o time não poderá contar no setor ofensivo com os atacantes Alan Kardec, suspenso pela expulsão na partida contra o Ituano, e Diogo, com uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Em compensação, o meia Valdivia, poupado na partida da última quarta-feira, está de volta ao time.

O Palmeiras também terá desfalques em outros setores na partida com o Botafogo. Os zagueiros Victorino, com lesão na panturrilha, e Wellington, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda, também estão fora da partida. Além disso, o lateral-esquerdo Juninho e o volante Wesley serão poupados pela comissão técnica.

Líder do Grupo D do Campeonato Paulista, o Palmeiras soma 23 pontos e tentará manter a condição de única equipe invicta no torneio diante do primeiro colocado do Grupo B. Confira a lista de 19 jogadores relacionados pelo técnico Gilson Kleina para o duelo com o Botafogo:

Goleiros: Fernando Prass e Bruno.

Laterais: Victor Luis, Wendel, William Matheus.

Zagueiros: Lúcio e Tiago Alves.

Volantes: Eguren, França e Marcelo Oliveira.

Meias: Valdivia, Bruno César, Mazinho, Marquinhos Gabriel, Mendieta e Serginho.

Atacantes: Miguel, Vinicius e Rodolfo.