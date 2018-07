Leandro vive expectativa de começar entre titulares do Botafogo contra Boavista O meia Leandro treinou durante a semana entre os titulares do Botafogo e vive a expectativa de começar entre os 11 que entrarão jogando no duelo contra o Boavista neste domingo, em Bacaxá, pela última rodada da segunda fase do Campeonato Carioca, que define o campeão da Taça Guanabara.