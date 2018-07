Leão admite que lateral-direito Piris pode jogar clássico de domingo

SÃO PAULO - O técnico Emerson Leão não descarta utilizar o lateral-direito Ivan Piris no clássico deste domingo diante do Corinthians, no Pacaembu, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O paraguaio reclamou de musculares no jogo contra a Ponte Preta, domingo passado, não treinou durante a semana e desfalcou o São Paulo diante do Comercial, nesta quinta.

"Conversei com ele hoje (sexta). Ele disse que está bem e não sente dor. Amanhã, no CT de Cotia (onde o elenco fará a concentração), vamos conversar e tomar a decisão", revelou Emerson Leão, que escalou o zagueiro João Filipe improvisado na lateral tanto durante o duelo contra a Ponte como no jogo diante do Comercial.

No clássico de domingo, o treinador terá o retorno de Wellington. O volante, que já tomou dois cartões amarelos no Paulistão e, para evitar uma suspensão, foi poupado contra o Comercial, vai voltar ao time na sua posição de origem. O garoto de 20 anos chegou a atuar improvisado na lateral quando subiu para o time profissional, mas Leão já avisou que conta com ele no meio-campo.

A tendência é que Wellington volte ao time no lugar de Maicon. Com isso, ele formaria dupla de volantes com Casemiro, que começou jogando contra o Comercial e agradou. Jadson e Cícero completariam o meio-campo, com Lucas atuando como segundo atacante.

Na frente, como Luis Fabiano não terá condições de jogo, o titular será mais uma vez Willian, autor de quatro gols nos últimos três jogos. O garoto de 20 anos mereceu elogios de Leão nesta sexta. "Falavam que ele (Willian) era artilheiro de um gol só. Em dez dias, ele meteu quatro gols e tudo mudou. Tenho certeza que o cara que for marcar ele agora já ficará mais esperto."