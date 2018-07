Leão ainda sonha com chance de ter Lucas no clássico com o Palmeiras

A intenção de Leão e da diretoria do São Paulo era a de que o clássico fosse antecipado para sábado, mas a FPF negou a possibilidade de isso ocorrer pelo fato de o Palmeiras jogar na quinta-feira, contra o Oeste, no Pacaembu. Além disso, o clássico de domingo está previsto para ser transmitido pela TV aberta, às 16 horas.

Leão acredita que Lucas poderia se apresentar ao técnico Mano Menezes depois do restante dos jogadores da seleção que atuam no Brasil, cujo embarque ocorrerá já na noite de sábado. "Se o Lucas voasse no domingo à noite, tomaria café com o pessoal na segunda-feira", comentou o treinador, deixando em segundo plano o cronograma estabelecido pela CBF para o primeiro amistoso da equipe nacional neste ano.

Mas, embora Leão ainda sonhe com essa chance de contar com o Lucas no clássico diante do Palmeiras, a tendência é a de que o jogador embarque realmente no sábado rumo à Suíça, onde a seleção brasileira irá jogar na cidade de St. Gallen às 16 horas (de Brasília) do próximo dia 28.