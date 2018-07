Leão arma Goiás ofensivo para reagir no Brasileirão O técnico Emerson Leão armou um Goiás mais ofensivo para tentar fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, às 21 horas, contra o Ceará, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Único time a não pontuar, o Goiás (20.º colocado, com três derrotas), buscará a reação trocando o sistema 3-5-2 pelo 4-4-2.