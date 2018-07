Leão barra Dagoberto e pode escalar Fernandinho contra o Atlético-PR

SÃO PAULO - Uma semana após mostrar apoio a Dagoberto, Leão colocou o artilheiro do São Paulo na temporada (22 gols) na reserva no treino desta terça-feira. O treinador não gostou da atuação do atacante na vitória por 2 a 0 sobre o Avaí e deve colocar Fernandinho contra o Atlético-PR.

No treino da manhã desta terça-feira, o ataque do Tricolor foi formado por Fernandinho e Willian José, que deverá ser o substituto de Luis Fabiano, suspenso. A dupla será a aposta do treinador para que o time do Morumbi consiga a primeira vitória de sua história na Arena da Baixada, em Curitiba.

Com pré-contrato assinado com o Internacional para o próximo ano, Dagoberto foi bancado por Leão na semana passada. "Se ele tivesse tirado o pé, já o teria colocado no banco", afirmou o treinador. A atuação apática do camisa 25 no Morumbi, porém, fez o técnico mudar de ideia.

Revelado pelo próprio Atlético-PR, Dagoberto é hostilizado quando joga no estádio de seu antigo clube. Tudo por conta da saída conturbada em 2007, quando conseguiu na Justiça a liberação para se transferir para o São Paulo. Leão confirmou, porém, que ele foi relacionado para a partida desta quarta-feira, às 20h30.