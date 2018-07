Leão confirma ausência de Rogério Ceni em estreia Rogério Ceni está fora da estreia do São Paulo no Campeonato Paulista. O goleiro teve um estiramento muscular no ombro direito diagnosticado na última segunda-feira e, nesta terça, o técnico Emerson Leão confirmou o atleta como desfalque para a partida diante do Botafogo, no Morumbi, neste domingo, às 17 horas.