Leão considera uma 'vitória' poder contar com o volante Fabrício

SÃO PAULO - O volante Fabrício pode fazer, neste domingo, em Itu, a sua primeira partida completa com a camisa do São Paulo. Contratado pelo clube paulista no final do ano passado, o ex-jogador do Cruzeiro chegou machucado à nova equipe e, quando finalmente conseguiu fazer a sua estreia, contra o Bragantino, há 40 dias, sentiu nova lesão e jogou por apenas 22 minutos.

Liberado pelo departamento médico, o volante depende apenas de Emerson Leão para ser titular do meio-campo tricolor diante do Ituano, pelo Campeonato Paulista. O treinador considera uma vitória poder contar com o jogador, mas não confirma se Fabrício vai começar jogando.

"O primeiro ato será quando pudermos contar com ele; será a vitória por ele estar em campo, já que faz tempo que estamos trabalhando em cima. As outras vão se suceder através da capacidade dele. Ele não é um novato, um baby, é um jogador que está definido. A partir daí, é só fazer uns ajustes", disse Leão, nesta sexta-feira.

O treinador confia que Fabrício esteja pronto para jogar. "Outro dia ele sentiu e saiu com dores. Hoje (sexta) fez as atividades, correu e treinou normalmente. Quem faz isso dá a resposta de que precisamos."

Fabrício saiu do estaleiro, mas Luis Fabiano segue vetado. Emerson Leão parece ver com bom humor a demora para contar com seu centroavante, tanto que brincou com isso. "Lembram-se que eu disse que andava sem moral com o doutor (José Sanchez, médico do clube)? Pois é, continua assim. Ele ainda não finalizou o ciclo que imaginava para o atleta, então acho difícil para domingo", explicou Leão.