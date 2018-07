Leão conta com a volta de Luis Fabiano no domingo O ataque do São Paulo mais uma vez correspondeu às expectativas, fez dois gols, ambos com Fernandinho, e a equipe venceu o Catanduvense, por 2 a 0, na quinta-feira à noite, na Arena Barueri. Mas o técnico Emerson Leão não abre mão de contar com Luis Fabiano para a próxima partida, domingo, em Itu, contra o Ituano.