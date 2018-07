Leão critica São Paulo e diz que jogo do Paulistão valeu por vitória

PRESIDENTE PRUDENTE - O São Paulo conquistou na noite de quarta-feira a sua segunda vitória no Campeonato Paulista, mas a atuação da equipe no triunfo por 3 a 2 sobre o Oeste, em Presidente Prudente, desagradou a Emerson Leão. O treinador criticou o desempenho da equipe e declarou que a partida só valeu pelos três pontos conquistados.

"Tivemos erros de passes. A individualidade apareceu onde não devia. O adversário foi mais forte e nós inferiores na movimentação e dinâmica. Posso dizer que valeu pelo resultado", afirmou Leão, reconhecendo que a equipe caiu de rendimento em comparação com a estreia no Campeonato Paulista, quando goleou o Botafogo de Ribeirão Preto por 4 a 0.

O treinador admitiu que pode fazer mudanças na escalação do São Paulo para o próximo jogo. "Como também não vou lamentar as derrotas, caso da jogo vai mostrando o que precisamos mudar, o que precisamos manter. Os atletas que entram. Tudo isso tem proveito. Um time que tem individualidades como nosso poderia ter feito vários gols de contra-ataque", disse.

Apesar das críticas, o São Paulo está com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, com seis pontos. Líder nos critérios de desempate, a equipe volta a jogar no sábado, em casa, contra o São Caetano.