Leão dá atenção especial a Luis Fabiano em treino

Luis Fabiano treinou com o goleiro Leonardo no campo 1 do CT e trabalhou chutes e cabeceios. Com vários jogadores lesionados, o restante do elenco fez uma atividade no campo 3, sob supervisão do assistente-técnico Fernando Leão, na véspera do duelo com o Guaratinguetá, que será disputado no Estádio do Morumbi.

Na partida, o São Paulo ainda não contará com Luis Fabiano. O departamento médico evita fazer uma previsão sobre quando o atacante, que se contundiu durante partida contra o São Caetano, disputada em 28 de janeiro, voltará a estar à disposição de Leão.