Leão deixa Cleber Santana de fora da estreia no Paulista

Outro que não consta entre os 21 jogadores relacionados - três serão cortados - é o também volante Juninho. Um dos destaques do Los Angeles Galaxy na conquista do título norte-americano no ano passado, o jogador retornou de empréstimo para ser observado por Leão, que parece não ter gostado do que viu.

Para o primeiro jogo do ano, o São Paulo terá quatro desfalques por lesão: Rogério Ceni (estiramento no ombro direito), Paulo Miranda (dores na coxa direita), Fabrício (tendinite no tornozelo esquerdo) e Marcelo Cañete (cirurgia no joelho direito). Destes, os três primeiros seriam titulares. Além deles, Jadson ainda não tem condições físicas de estrear e Juan e Henrique estão afastados para negociarem suas transferências para Santos e Queens Park Rangers, respectivamente. Mazola, outro que deve sair, também foi preterido.

Entre as novidades da lista estão o goleiro Leonardo, de apenas 19 anos, que foi relacionado pela primeira vez, o atacante Rafinha, de 22, que também nunca vestiu a camisa do São Paulo entre os profissionais, e o zagueiro Bruno Uvini, que começa o ano vencendo a disputa com Luiz Eduardo. Um destes dois jovens defensores deve ser negociado, uma vez que Leão conta com seis jogadores para a posição. Mazola, outro que deve sair, também foi preterido.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Denis e Leonardo.

Zagueiros: Rhodolfo, Edson Silva, João Filipe e Bruno Uvini.

Laterais: Piris, Cortês e Henrique Miranda.

Meio-campista: Wellington, Denilson, Lucas, Maicon, Cícero, Casemiro, Lucas e Rodrigo Caio.

Atacantes: Luis Fabiano, Fernandinho, Rafinha e Willian.